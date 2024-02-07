В росії зросла кількість аварій і авіакатастроф: санкції дали свій результат

Зростання кількості інцидентів свідчить про те, що західні санкції починають серйозно впливати на безпеку польотів в росії, зазначає The Wall Street Journal. Кількість аварій і катастроф в минулому році подвоїлася в порівнянні з 2022 роком, частково через відсутність доступу до запасних частин і програмного забезпечення.

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За даними німецької бази даних Jacdec, у 2023 році в росії було зареєстровано 74 інциденти, пов'язані з безпекою польотів, порівняно з 36 роком раніше. Аналіз даних The Wall Street Journal показує, що середня частота таких інцидентів зросла з 4,5 на 100 000 рейсів до 9,9.

Видання пише — це сталося після того, як російський авіаційний сектор потрапив під санкції, що позбавило російські авіакомпанії доступу до послуг західних авіавиробників, запасних частин або оновлень програмного забезпечення.

Хоча не всі аварії безпосередньо пов'язані з санкціями — в базі даних є, наприклад, збитий літак колишнього керівника Wagner Group євгена пригожина — на думку експертів, яких цитує WSJ, значна частина з них є наслідком санкційних обмежень.

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До них відносяться випадки загоряння двигунів або інших відмов під час польоту, лопання шин під час посадки або відмови закрилків, що призводило до перенаправлення рейсів. Один з таких випадків стався у вересні минулого року, коли в літаку Airbus A320 авіакомпанії «Уральські авіалінії» відмовила бортова гідравлічна система. В результаті літаку довелося здійснити вимушену посадку в полі на півдні росії, де він перебуває донині.

Нагадаємо слова Генрі Гурджі, директора галузевої організації «Фонд безпеки польотів», «росіяни роблять все, що можуть, але це починає мати серйозні наслідки».

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