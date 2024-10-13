Доведеться заплатити 18% від продажу: українців попередили про черговий податок

Через війну та крадіжки чиновників в Україні постійно підвищуються податки, що змушує громадян з гіркотою жартувати, що скоро податками обкладуть навіть повітря.



Про чергові нововведення розповіли в Міністерстві внутрішніх справ України (МВС).



Спочатку цьому передувало те, що в цілому податок на продаж автомобілів знизили — наразі він становить 5% і залежить від вартості авто, технічних характеристик і віку автомобіля.

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В той же час для продажу третього та наступних автомобілів ставка податку зросла до 18%.

Ще один нюанс: реалізація першого транспортного засобу впродовж року не обкладається податком. Але продаж другого і наступних — ті ж самі 18%.

Все це підштовхує водіїв до різного роду «маніпуляцій». Так, якщо людина продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5% становитиме 22,5 тис. грн.

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Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн.

«Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 тис. грн — це не алегорія, а реальність. На жаль. Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн», — пояснив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

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Тому заявляти вартість авто краще таку, які підтвердять згодом суб'єкти, які мають на це офіційні повноваження. В протилежному випадку доведеться платити штраф — все ті ж 18 відсотків.

Крім того, при продажу кількох автомобілів через сервісні центри МВС потрібно надати довідку про середню вартість або експертну оцінку транспортного засобу.

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Для себе особисто середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи дійсно українцям доведеться платити «податок на пенсії» у розмірі 15%.

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