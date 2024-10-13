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Суспільство та люди

Від ТЦК не сховаєшся навіть в горах: військкоми дісталися популярного курорту

17:50 13 жовтня 2024
Рейд ТЦК з правоохоронцями

Події останніх днів показали, що співробітники ТЦК готові перейти всі колишні «червоні лінії» для вручення повістки потенціальним ухилянтам. І що їх не зупинить навіть святковий настрій відвідувачів популярного гурту.

Чи намір курортників, які приїхали відпочити в Буковелі. Про рейд популярним карпатським курортом розповідає місцеве видання «Галка».

Їхня діяльність зосереджена на перевірці військово-облікових документів у відвідувачів. Наразі повідомлень про конфлікти чи суперечки під час проведення цих заходів не надходило.

Крім того, подібні перевірки проводяться і на автобазарі поблизу Івано-Франківська. Представники ТЦК та правоохоронці здійснюють там аналогічні заходи, перевіряючи документи у присутніх.

Відзначається, що повідомлень про конфлікти не надходило.

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«Разом з тим частина користувачів соцмереж сумніваються, що такі перевірки будуть системними. Хоча теж визнають — обраних у питанні уникнення від військової служби бути не має», — зазначають автори повідомлення.

До речі, раніше юристи чітко роз'яснили, хто саме має право перевіряти наяність військово-облікових документів та якими будуть санкції до порушників мобілізаційного законодавства.

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