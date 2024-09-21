Перевірка військово-облікових документів: хто має право і які діють санкції

В Україні триває загальна мобілізація, і законом визначено перелік осіб, які уповноважені на перевірку військово-облікових документів (їх зобов'язані мати при собі всі чоловіки віком від 18 до 60 років).

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Також державою врегульовано процедуру перевірки та алгоритм дій при відмові від отримання повістки, йдеться у докладному роз'ясненні Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Перевірка військово-облікових документів

Перевірка документів у військовозобов'язаних може проводитись:

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у прикордонній смузі, прикордонному районі та на пунктах пропуску через кордон — представниками органів охорони державного кордону або структурних підрозділів Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей та на блокпостах — уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

Процедура перевірки

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Уповноважена особа (представник ТЦК, поліцейський або інший) повинна назвати свої ПІБ, посаду та пред'явити службове посвідчення, уповноваженого на вручення повісток разом із документом, що посвідчує особу.

Після цього представник запитує у громадянина військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує його особу.

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Процес пред'явлення та перевірки документів проводиться із застосуванням фото- та відеофіксації. Під час звірки даних перевіряється належність громадянина до військового обов'язку, звіряються персональні дані, дані військово-облікового документа з даними у реєстрі «Оберіг».

Якщо громадянин порушує правила військового обліку, старший групи оповіщення пропонує пройти до ТЦК для взяття на військовий облік, медогляду, уточнення персональних даних та даних військово-облікового документа.

З цією метою громадянину оформляють та вручають повістку.

Що буде за відмову від повістки

У разі відмови від отримання повістки уповноважений представник складає акт відмови, який підписується як мінімум двома членами групи оповіщення. Акт зачитують громадянину та подають керівнику ТЦК.

У разі відмови пройти до ТЦК, поліцейський із групи оповіщення проводить адміністративне затримання та доставляє громадянина до найближчого ТЦК (на підставі статей 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Використання технічних пристроїв та засобів

Використання засобів фото- та відеофіксації визначається Міноборони для представників ТЦК та МВС для поліцейських.

Принагідно нагадаємо, що Сухопутні війська заборонили мобілізацію однієї групи чоловіків.

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