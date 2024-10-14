Осіння скарифікація газону: нескладна процедура, яка значно покращує стан трави

Серед осінніх обробок по догляду за газоном обов’язковою є скарифікація, якщо ви хочете, щоб навесні трава росла здоровою та рівномірно. Як це здійснити? Це просто, пише польське видання Dom.

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Скарифікація газону — це процес механічного видалення відмерлої трави і моху, тобто шару органічних залишків, які накопичуються на поверхні ґрунту. Скарифікація передбачає стрижку газону за допомогою спеціальних інструментів, які називаються скарифікаторами, які можуть бути ручними або електричними. Цей процес надзвичайно важливий для здоров’я вашого газону, оскільки покращує доступ кисню, води та поживних речовин до коренів трави. Він запобігає надмірному накопиченню рослинних залишків, які блокують потік повітря та вологи. Стимулює ріст трави шляхом проріджування рослин і створення простору для нових пагонів.

Найкращий час для осінньої скарифікації — жовтень, коли ще досить висока температура і вологий ґрунт. Однак пам'ятайте, що цю обробку не можна проводити занадто пізно, щоб трава встигла відновитися до зими. Ідеальними умовами є кілька днів без дощу, але з вологим ґрунтом.

Скарифікацію можна проводити спеціальними інструментами, наприклад, скарифікатором. Це пристрій, оснащений ножами або лезами, які зрізають газон і видаляють мох. Прочісування виконується спочатку в одному напрямку, а потім перпендикулярно, створюючи сітку. Перед скарифікацією зріжте траву на висоту приблизно 4 см і видаліть листя та інше сміття з поверхні газону.

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Якщо у вас немає скарифікатора, ви можете замінити його іншими інструментами. Невеликі газони можна розпушувати ручними інструментами, наприклад граблями. Для великих площ найкраще буде взяти напрокат механічний скарифікатор, який є в багатьох пунктах прокату садового інвентарю.

Скарифікація — це лише одна із процедур догляду за газоном восени. Після скарифікації варто внести осіннє підживлення добривами, багатими на калій, які зміцнюють коріння і готують газон до зимових морозів.

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