Наводимо лад у саду та на городі та саджаємо овочі «під зиму»: календар городника на жовтень-2024

Осінь на дачній ділянці — вельми насичений усілякими роботами період. І це не лише збір врожаю пізніх культур чи побілка дерев, але й посадка. Так, зазвичай за п'ять-шість тижнів до приходу холодів висаджується озимий часник, легко переносить зниження температури до чотирьох-п'яти градусів морозу й салат-латук.

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Як пишуть Новини.LIVE, згідно з посівним календарем на жовтень 2024 року, другий місяц осені очікується досить вдалим для садових та городніх робіт.

Найкращими датами, коли можна сміливо висаджувати рослини, удобрювати ґрунт та займатися іншими справами, будуть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Натомість не можна займатися посівом, посадкою, підживленням городніх та садових культур, обрізати кущі та дерева у такі дати: 1, 2, 3, 12, 13, 17, 31 жовтня.

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Зазвичай у жовтні висаджують різні овочеві культури, коренеплоди, зелень, квіти та дерева.

Несприятливі дні варто присвятити прибиранню опалого листя, підготовці грядок для посіву озимих культур чи ремонту садового інвентаря.

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Коли садити озимі городні культури:

картопля: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;

морква: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;

буряк: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;

цибуля та часник: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 жовтня;

томати: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

перець: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

баклажани: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

огірки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

кабачки, патисони, гарбуз: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

бобові: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;

капуста: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

салати, шпинат, кріп, петрушка та інша зелень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня.

Сприятливі дні для посіву ягід та фруктів у жовтні:

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Ягідні кущі та плодові дерева: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня.

Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 жовтня;

Цибулинні та бульбові: 18, 19, 20, 21, 22, 23 жовтня.

Найкращі дні для садових та городніх робіт у жовтні 2024 року:

Боротьба з бур'янами: 1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 жовтня;

Розпушування та робота з ґрунтом: 1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 жовтня;

Пророщування насіння: 4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 жовтня;

Пікірування, проріджування: 4, 5, 29, 30 жовтня;

Поливи: 6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 жовтня;

Підживлення органічними добривами: 4, 5, 6, 8, 29, 30 жовтня;

Підживлення мінеральними добривами: 16, 18, 21, 22, 25, 26 жовтня;

Закладка зелених добрив: 5, 14, 27 жовтня;

Обрізка, омолодження, формування: 16, 18, 19, 20 жовтня;

Стрижка газону: 6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 жовтня;

Прищіпка, пасинкування: 14, 15 жовтня;

Заготівля живців та прикопування відводків: 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня;

Щеплення: 16, 21, 22, 25, 26 жовтня;

Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 жовтня;

Профілактичні обробки: 4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 жовтня;

Обробка, ремонт теплиць та парників: 4, 5, 14, 15, 31 жовтня;

Прибирання на ділянці: 13, 14, 18, 19, 20, 28 жовтня;

Ремонтні та будівельні роботи: 1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27,28, 29, 30 жовтня;

Збір врожаю: 4, 5, 9, 10, 11, 30 жовтня;

Збір квітів та лікарських трав: 4, 5, 11, 14, 15, 28 жовтня;

Збір насіння: 14, 15, 28 жовтня.

Також восени не можна нехтувани мульчуванням, яке допоможе рослинам добре пережити зиму. Це стосується не лише квітів та чагарників, але й дерев, що були щойно посаджені.

Фото Pixabay

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