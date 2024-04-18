Гарний газон на подвір’ї: як правильно посадити траву та доглядати за нею

Гарний газон вимагає терпіння й належної підготовки. Проєктування та створення саду можна доручити професіоналам або зайнятися цим особисто. У будь-якому випадку запорукою успіху є правильний догляд за газоном. Регулярне внесення добрив необхідне для забезпечення газону поживними речовинами, пише deccoria.pl.

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До укладання газону можна приступати після того, як будуть виконані всі інші роботи, які можуть пошкодити посіяну траву. Це означає, що спершу треба зробити озеленення, доріжки й клумби, і тільки потім можна думати про траву. Новий газон вимагає підготовки ґрунту, тобто прокладання систем зрошення, перекопування ґрунту та вирівнювання ділянки. Також потрібно видалити бур'яни й внести добрива. Тільки після того, як все це буде зроблено, можна братися за посів газону.

Газон потребує правильних умов для росту. Волога в ґрунті сприяє засвоєнню мінералів, а правильна температура дозволяє насінню проростати. Тому створення газону повинно відбуватися в певний час. Ґрунт не має бути занадто сухим або замерзлим. Тож коли сіяти газон? Дії будуть успішними лише тоді, коли погодні та ґрунтові умови створять сприятливе середовище для проростання насіння. Тому найкращий час — рання весна або осінь.

Створення садового газону — досить складний і тривалий процес. Однак посіяти траву — це лише початок. Щоб перетворити садову ділянку на чудовий зелений куточок, необхідно регулярно проводити певні процедури.

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Базовий догляд за газоном — це передусім стрижка (в середньому раз на тиждень) і полив. Влітку поливати газон слід кожні кілька днів, а то й щодня, тому варто інвестувати в правильні аксесуари.

Ваш газон ослаблений або сильно забур'янений? Навіть правильна підготовка ґрунту не може гарантувати, що сад завжди буде мати красивий вигляд. Іноді найкращим рішенням є часткове або повне оновлення газону: видаліть мертвий дерен, замініть ґрунт на більш родючий і знову посійте насіння трав. Обрана суміш для підживлення має забезпечувати необхідні поживні речовини, здатні стимулювати ріст трави. Особливу увагу слід звернути на вміст азоту, фосфору, магнію, калію та кальцію. Це можуть бути штучні, мінеральні або органічні добрива. Мінеральне добриво для газону забезпечить ґрунт поживними речовинами. Органічні засоби поступово підвищать родючість ґрунту, з якого рослини будуть черпати необхідні речовини.

Цікаво, що добриво для газону можна приготувати самостійно. Таким природним засобом є компост. Садові та кухонні відходи, що зберігаються в компостній купі, приблизно через рік стануть ідеальним добривом для газону.

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Вид трави має відповідати умовам в саду. А якщо ґрунт бідний на мінерали, його збагатить перегній. Якщо на газоні з'явилися темні плями, необхідно провести скарифікацію. Видалення шару мертвого дерну — трудомісткий процес, але він дає вражаючі результати: покращує еластичність ґрунту та сприяє інтенсивнішому кущенню.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, як позбавитися настирливої трави на садових доріжках.

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