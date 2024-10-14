Курс долара повільно зростатиме: чого очікувати після 14 жовтня

Вересень видався не найпростішим місяцем для гривні — Національний банк витратив на підтримку її стабільності до американської валюти 3 мільярди доларів. Проте це не врятує нацвалюту від поступової девальвації, щоправда станеться це далеко не відразу.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, загалом з 14 до 20 жовтня ситуація на валютному ринку особливо не зміниться, і курс долара переживатиме ті самі тенденції та відчуватиме вплив попередніх чинників.

Серед них експерт назвав політику НБУ у вигляді валютних інтервенцій і засобів проти інфляції, численні та дрібні зміни курсу, за якого він коливатиметься і в бік зростання, і в бік падіння. Загалом традиційно банкір прогнозує валютний коридор у 41,2−41,9 грн за долар, з коливаннями долара на день до 50 копійок, а на тиждень до 80, і різницею купівлі-продажу в обмінних пунктах від 60 копійок до 1 гривні.

- Жвавий жовтень навряд чи глобально позначиться на валютних курсах, що зі стратегічного боку є важливою ознакою професійних дій Нацбанку. Водночас «курсові гойдалки» на інфляційному «карнавалі» не назавжди. Очікується, що поступово валютні курси зростатимуть, проте дуже схоже, що вони не перейдуть закладений на кінець року бюджетний курс у 42,1 грн/$, — підсумовує експерт.

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Нагадаємо, раніше експерт прогнозував стабільність долара в жовтні, з поступовим зниженням курсу гривні до кінця року.

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