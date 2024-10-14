Україна врятувала гру з Чехією, Гуцуляка відвезли до лікарні: відеоогляди матчів Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу, яка здобула в Лізі націй першу перемогу, провела на «Тарчинські Арені» у польському Вроцлаві ще один поєдинок у групі проти свого кривдника — команди Чехії.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. 4-й тур

Дивізіон В

Група 1

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Україна — Чехія — 1:1

Україна: Трубін, Матвієнко, Таловєров, Забарний, Конопля (Тимчик, 81), Степаненко (Калюжний, 65), Судаков, Шапаренко (Криськів, 64), Мудрик, Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 81).

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Голи: Довбик (53, з пенальті) — Черв (18).

Турнірне становище навіть після складного матчу на «убитому» полі в Познані проти грузинів зобов'язувало команду Реброва грати на перемогу і з чехами. Всупереч втомі та серйозним кадровим проблемам, до яких додалася ще й травма воротаря Різника (раніше через проблеми зі здоров'ям поза грою опинилися Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Миколенко, Піхалбонок, Бражко та Лунін).

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Порівняно з грою з Грузією наш тренерський штаб зробив у стартовому складі лише одну заміну — замість дебютанта Калюжного з перших хвилин на поле вийшов Степаненко, котрий одужав.

Але вже в першій половині стартової 45-хвилинки «жовто-сині» втратили ще одну бойову одиницю — півзахисника Гуцуляка, якого після зіткнення з суперником забрали з поля на ношах і відвезли до місцевої лікарні. Добре, що гравець «Полісся» був у свідомості, але йому діагностували сильний струс мозку. Втрата прикра вдвічі, якщо врахувати, що в цьому епізоді чехи ще й гол забили — Черв потужно «вистрілив» з-за меж штрафного майданчика після подачі кутового — 0:1.

Це ще що. Перед самою перервою Вітек ще раз вразив ворота Трубіна. Але VAR підтвердив рішення іспанської дівчини-лайнсмена — офсайд.

Добре, що на початку другого тайму Україні вдалося відігратися. Один із підопічних Івана Гашека у боротьбі з Коноплею підіграв собі рукою, і рефері вказав на «позначку». Довбик з пенальті був точним — 1:1.

На жаль, розвинути свій успіх команда Реброва не змогла, хоча прагнула. Так і до третього за силою дивізіону можна вилетіти…

Ще в одному матчі в групі Грузія на своєму полі програла Албанії — 0:1 (Аслані, 48).

Становище команд: 1. Чехія — 7 очок (різниця м'ячів — 7:7); 2. Грузія — 6 (5:3); 3. Албанія — 6 (3:4); 4. Україна — 4 (5:6).

У 5-му турі у квартеті 16 листопада зіграють: Грузія — Україна, Албанія — Чехія.

Дивізіон А

Група 2

Бельгія — Франція — 1:2 (Опенда, 45+3 — Коло-Муані, 33, з пенальті, 65). На 23-й хвилині Тілеманс (Бельгія) не реалізував пенальті, а на 76-й вилучено Чуамені (Франція).

Італія — Ізраїль — 4:1 (Ретегі, 41, ді Лоренцо, 54, 79, Фраттезі, 73 — Абу Фані, 66).

Становище команд: 1. Італія — 10 очок; 2. Франція — 9; 3. Бельгія — 4; 4. Ізраїль — 0.

Група 3

Німеччина — Нідерланди — 1:0 (Левелінг, 63).

Боснія та Герцеговина — Угорщина — 0:2 (Собослай, 38, 50).

Становище команд: 1. Німеччина — 10; 2. Нідерланди — 5; 3. Угорщина — 5; 4. Боснія та Герцеговина — 1.

Дивізіон В

Група 4

Ісландія — Туреччина — 2:4 (Оскарссон, 3, Гудьйонсен, 83 — Кахведжі, 63, Чалханоглу, 67, Гюлер, 88, Актюркоглу, 90+5). На 54-й хвилині Чалханоглу (Туреччина) не реалізував пенальті.

Уельс — Чорногорія — 1:0 (Вілсон, 35, з пенальті).

Становище команд: 1. Туреччина — 10; 2. Уельс — 8; 3. Ісландія — 4; 4. Чорногорія — 0.

Дивізіон С

Група 1

Азербайджан — Словаччина — 1:3 (Байрамов, 38 — Маммадов, 15, у свої ворота, Гараслін, 75, Дюріш, 87). На 70-й хвилині вилучено Емрелі (Азербайджан).

Естонія — Швеція — 0:3 (Нанасі, 29, 37, Дьокереш, 66).

Становище команд: 1. Швеція — 10; 2. Словаччина — 10; 3. Естонія — 3; 4. Азербайджан — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію відбірного матчу Євро-2025 між молодіжними збірними Сербії та України.

Фото uaf.ua

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