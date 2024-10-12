Шикарний гол Мудрика приніс Україні тяжку перемогу над Грузією: відеоогляди матчів Ліги націй

У п'ятницю, 11 жовтня, на футбольних полях Старого Світу продовжилася програма 3-го туру Ліги націй. Зокрема, збірна України після двох поразок поспіль (від Албанії — 1:2 та Чехії — 2:3) провела у Познані (Польща) номінально домашній поєдинок проти команди Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. 3-й тур

Дивізіон В

Група 1

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Україна — Грузія — 1:0

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко, Калюжний (Криськів, 90+3), Судаков (Сваток, 90+3), Шапаренко, Гуцуляк (Зубков, 75), Мудрик (Назаренко, 85), Довбик (Яремчук, 75).

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Гол: Мудрик (35).

Турнірна ситуація у групі змушувала підопічних Сергія Реброва, попри колосальні кадрові втрати (Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Миколенко, Піхальонок, Бражко травмовані, Лунін захворів, а Степаненко та Кабаєв не потрапили до заявки на гру). Тим більше, що «жовто-сині» раніше не програли Грузії жодного з дев'яти проведених поєдинків (6 перемог та 3 нічиї). При цьому не варто було забувати, що команда знаменитого француза Віллі Саньоля на Євро-2024 сенсаційно вийшла з групи, а в Лізі націй уже встигла перемогти албанців (1:0) та чехів (4:1).

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Перший тайм, що переривався через проблеми з освітленням на стадіоні, українська збірна, у стартовому складі якої дебютували Калюжний з «Олександрії» та Гуцуляк з «Полісся», провела зі змінним успіхом. Але все ж таки пішла на перерву, ведучи в рахунку. Класний гол після шикарного сольного проходу забив Мудрик — 1:0. Шкода тільки, що цей удар був у «жовто-синіх» єдиним у площину воріт в перші 45 хвилин.

Після перерви знекровленій втратами команді Реброва стало ще складніше, але українські хлопці билися до останнього (у національній команді також дебютували Олександр Назаренко з «Полісся» та Дмитро Криськів із «Шахтаря») і таки вирвали першу перемогу у турнірі.

Ще в одному матчі у групі Чехія вдома перемогла Албанію — 2:0 (Хорі, 3, 63).

Становище команд: 1. Грузія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:2); 2. Чехія — 6 (6:6); 3. Албанія — 3 (2:4); 4. Україна — 3 (4:5).

У 4-му турі в квартеті у понеділок, 14 жовтня, зіграють: Україна — Чехія, Грузія — Албанія.

Дивізіон А

Група 3

Боснія та Герцеговина — Німеччина — 1:2 (Джеко, 71 — Ундав, 30, 36).

Угорщина — Нідерланди — 1:1 (Шаллай, 32 — Дюмфріс, 83). На 79-й хвилині вилучено ван Дейка (Нідерланди).

Становище команд: 1. Німеччина — 7; 2. Нідерланди — 5; 3. Угорщина — 2; 4. Боснія та Герцеговина — 1.

Дивізіон В

Група 4

Ісландія — Уельс — 2:2 (Торстейнссон, 69, Томассон, 73 — Джонсон, 11, Вілсон, 29).

Туреччина — Чорногорія — 1:0 (Кахведжі, 69).

Становище команд: 1. Туреччина — 7; 2. Уельс — 5; 3. Ісландія — 4; 4. Чорногорія — 0.

Дивізіон С

Група 1

Естонія — Азербайджан — 3:1 (Яковлєв, 32, Синявський, 45+2, Шейн, 71 — Байрамов, 45+1, з пенальті).

Словаччина — Швеція — 2:2 (Стрєлец, 45, 72 — Аярі, 25, Сема, 32).

Становище команд: 1. Швеція — 7; 2. Словаччина — 7; 3. Естонія — 3; 4. Азербайджан — 0.

У суботу, 12 жовтня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 1: Хорватія — Шотландія, Польща — Португалія, група 4: Іспанія — Данія, Сербія — Швейцарія; дивізіон С — група 2: Литва — Косово, Кіпр — Румунія, група 3 — Болгарія — Люксембург, білорусь — Північна Ірландія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія в Лізі націй сенсаційно програла на «Уемблі» грекам.

Фото uaf.ua

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