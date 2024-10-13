Де дивитись онлайн Сербія U21 — Україна U21: розклад трансляцій та прогноз на останній матч відбору Євро-2025

У вівторок, 15 жовтня, молодіжна збірна України з футболу, яка зазнала в Англії першої поразки у кваліфікації чемпіонату Європи, проведе на стадіоні в Старій Пазові останній матч відбору проти команди Сербії (арбітр — Роберт Ян Дженкінс з Уельсу).

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Якщо підопічні іспанця Унаї Мельгоси виграли у відбірному циклі вісім із дев'яти зустрічей та достроково забезпечили собі путівку на Євро-2025, то серби програли чотири поєдинки (Англії — 1:9, 0:3, Північній Ірландії — 1:2, Україні — 1:2) і один матч завершили внічию (з Люксембургом — 1:1), ще раніше втративши шанси на поїздку на фінальний турнір.

Букмекери у майбутній зустрічі бачать фаворитом українську збірну, яку для перемоги у групі влаштує лише перемога (навряд чи варто розраховувати на те, що англійці вдома втратить очки у поєдинку з азербайджанцями). Наприклад, контора Favbet ставки на успіх сербів приймає з коефіцієнтом 3,15, на нічию — 3,65, на виграш «жовто-синіх» — 2,07.

У прямій трансляції матч Сербія — Україна на території нашої країни покажуть у прямому ефірі (початок — о 21:30) сайт «Суспільне Спорт» та YouTube-канал УАФ.

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Молодіжний Євро-2025. Кваліфікація

15 жовтня (вівторок)

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Сербія U21 — Україна U21 21:30 «Суспільне Спорт», YouTube-канал УАФ

Цього ж дня у групі відбудуться матчі Люксембург — Північна Ірландія та Англія — Азербайджан.

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Становище команд: 1. Україна — 24 очки; 2. Англія — 22; 3. Сербія — 13; 4. Північна Ірландія — 10; 5. Люксембург — 7; 6. Азербайджан — 3.

Додамо, що до фінальної частини Євро-2025 (жеребкування — 3 грудня у Братиславі) вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Перед останнім туром участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи собі вже гарантували Словаччина (господарі), Україна, Англія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Данія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України завдяки голу Михайла Мудрика обіграла в Лізі націй Грузію.

Фото uaf.ua

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