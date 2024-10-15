Знищів російський Су-34: український винищувач F-16 виграв перший бій у повітрі

За кількома повідомленнями, опублікованими в соціальних мережах, 13 жовтня 2024 року винищувач F-16 Повітряних сил України збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Ця перемога, перша в історії України в повітряному бою з використанням F-16, була досягнута за допомогою сучасної ракети AIM-9X Sidewinder, відомої своїм інфрачервоним самонаведенням і високою маневреністю.

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Ракета AIM-9X, яка широко відома своєю летальністю, надає F-16 значну перевагу в повітряних боях, дозволяючи вражати ворожі літаки під великими кутами і на близьких дистанціях, пише Army Recognition.

F-16 Fighting Falcon відомий своїми універсальними можливостями ведення бою в повітрі, поєднуючи в собі сучасну авіоніку, радіолокаційні системи та набір високоточних ракет. Однією з його особливостей є радар AN/APG-66(V2), який дозволяє відстежувати декілька цілей одночасно, забезпечуючи при цьому підвищену дальність і точність виявлення.

«F-16 може нести цілий ряд ракет класу „повітря-повітря“, включаючи AIM-120 AMRAAM для бою за межами видимості та AIM-9X Sidewinder для повітряного бою на близькій відстані. Здатність AIM-9X наводити на цілі з екстремальних кутів робить його особливо смертоносним у ближньому бою завдяки здатності не прицілюватися. Таке поєднання зброї з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням дозволяє F-16 домінувати як у боях на великій, так і на короткій відстані», — йдеться у статті.

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У порівнянні з іншими сучасними винищувачами, такими як російські Су-35 і МіГ-31, F-16 має певні переваги в маневреності і можливостях радіоелектронної боротьби. В той час, як Су-35 може похвалитися кращими радіолокаційними і ракетними системами дальнього радіусу дії, F-16 компенсує це своєю чудовою маневреністю й інтегрованими системами радіоелектронної боротьби, такою як Pylon Integrated Dispensing System, яка розгортає контрзаходи для ухилення від загроз, що наводяться за допомогою радарів. Така маневреність у поєднанні з сучасними системами наведення на ціль, що встановлюються на шоломі і дозволяють пілотам вражати цілі, просто дивлячись на них, надає F-16 беззаперечну перевагу в ближньому бою.

Більше того, багатофункціональні можливості F-16 роблять його придатним для виконання цілого ряду місій, що виходять за рамки повітряного бою, в тому числі і для наземних атак. Однак у протистоянні «повітря-повітря» його здатність уражати численні цілі на різних дальностях і комплексні оборонні заходи забезпечують збалансований підхід до сучасної повітряної війни. Хоча російські літаки, такі як Су-35, можуть мати більший радіус дії радарів, системи радіоелектронної боротьби і протидії F-16 у поєднанні з його чудовою маневреністю та сучасними ракетними системами дозволяють йому ефективно конкурувати з сучасними російськими винищувачами як в оборонних, так і у наступальних повітряних операціях.

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Ця перша перемога України в повітряному бою є важливою віхою і демонструє зростаючу боєздатність українських ВПС завдяки постійній підтримці з боку НАТО в плані надання сучасного озброєння і підготовки пілотів. F-16 в парі з AIM-9X забезпечує значну перевагу в повітряній війні проти російських літаків, таких як Су-34, які, як правило, менш маневрені в ближньому бою.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили України можуть отримати від 12 до 20 французьких літаків Mirage 2000-F.

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