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Клуб споживачів

Виїхали на природу і забули «відкривачку» вдома? Не проблема — дивіться, як відкрити банку

13:15 15 жовтня 2024
Банка з кришкою

Багато господинь знають про те, як приготувати справжній український «суперфуд» — квашену капусту з калиною — або іншу смакоту, і радісно частують нею рідних і гостей.

Але іноді може трапитись не зовсім приємна ситуація: компанія виїхала на пікнік, але відкривачка до банки з «суперфудом» залишилась вдома. Не везти ж смакоту додому?

В той же час вихід можна знайти — особливо у тому випадку, якщо банка закрита гвинтовою кришкою — на допомогу прийде звичайний кухонний ніж.

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