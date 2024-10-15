Справжній український суперфуд: готуємо квашену капусту з калиною

Осінь — ідеальна пора для заготівлі на зиму овочів та фруктів, особливо такого улюбленого серед українців делікатесу, як капуста. Від того, щоб розповісти про приготування ідеальної маринованої капусти не змогла утримуватись навіть красуня з чарівним голосом Аліна, яка зараз, подейкують, проживає далеко від України.

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А що вже говорити про людей, які не стали шукати притулок в Європі чи США: їм сам Бог велів готувати побільше страв з капусти, і навіть перетворювати їх у справжній шедевр і суперфуд! Як це зробити в реальності, розповідає видання Shuba.

Для початку підготуйте овочі. Моркву почистьте та помийте, просушіть і натріть. Капусту нашаткуйте на спеціальний тертушці для квашеної капусти або ж наріжте ножем.

Змішайте натерту моркву з нашаткованою капустою.

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Додайте цукор і сіль, перемішайте, добре розімніть руками.

Ягоди калини переберіть та промийте і додайте до суміші капусти з морквою.

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Перекладіть капусту у велику каструлю та накрийте тарілкою або кришкою, залиште сквашуватися на 2−3 дні під гнітом на столі чи в будь-якому іншому місці при кімнатній температурі.

Не забувайте щоденно проколювати вміст каструлі шпажкою, щоб вона не потемніла.

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Далі приберіть капусту на 3 дні в холодильник, після чого її можна розкласти у банки і прибрати просто у темне прохолодне місце або ж зберігати в холодильнику.



Також пропонуємо переглянути відео про те, як квасять капусту з калиною на Курщині.

А ще зверніть увагу на дуже простий рецепт маринованої капусти від блогерки Наталії Калніної.

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