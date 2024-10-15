Дещо правда: несподіване зізнання Дженніфер Еністон про чутки про неї

55-річна Дженніфер Еністон, яка розповіла про душевну травму, отриману через батьків, з'явилася в епізоді Jimmy Kimmel Live! для просування її нової дитячої книжки. Вона сказала, що звикла чути чутки про себе. Хоча деякі з них правдиві, інші неправильно тлумачаться, як, наприклад, коли вона знімала сцену для «Ранкового шоу», де її героїню Алекс бризкають маслом. Коли фотографії з’явилися в мережі, шанувальники не могли зрозуміти, випадково це було чи заплановано для шоу, пише Рurewow.

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«Я отримувала нескінченні повідомлення, — сказала вона. — «Ти в порядку? Що з тобою сталося?«

Потім Кіммел процитував таблоїд, який стверджував, що Еністон перебуває в таємних стосунках із колишнім президентом США Бараком Обамою.

«Коли отримую електронні листи про те, що якийсь поганий таблоїд збирається вигадати історію, то я не серджуся на це», — сказала вона.

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Незважаючи на те, що любовні стосунки з Обамою не відповідають дійсності, Еністон визнала, що інші чутки, як-от процедура для шкіри тіла зі сперми лосося, правдиві. «Хіба я не схожа на лосося? — пожартувала вона. — Хіба в мене негарна шкіра?»

Раніше «ФАКТИ» писали про публічну суперечку Дженніфер Еністон з Джей Ді Венсом.

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