Змушували виконувати танець живота: Дженніфер Еністон розповіла про душевну травму, отриману через батьків

Дженніфер Еністон, зірка серіалу «Друзі», якому цьогоріч виповнюється 30 років, розповіла про негативні дитячі спогади. Річ у тім, що на неї в дитинстві вплинуло те, що батьки, які були активно залучені в індустрію розваг, змушували її танцювати танець живота перед сім'єю. Раніше поширювалася інформація, що це була традиція напередодні Різдва, але Дженніфер прояснила ситуацію, пояснивши, що насправді це не було пов'язано зі святом, а відбувалося в будь-який час, пише видання The Mirror.

ВІДЕО ДНЯ

Актриса сказала: «Ви знаєте, греки люблять будь-яку сімейну вечерю. Вони кажуть: «Давайте встанемо і подивимося» — це як коли ви кажете своїй дитині: «Пограй на піаніно для всіх, давай заспівай для всіх».

Такий досвід глибоко емоційно вплинув на Дженніфер.

«Я так хвилююся, коли мої друзі роблять таке зі своїми дітьми. У мене є внутрішня травма від того, що мені доводилось виступати й танцювати танець живота перед моїми грецькими тітками, дядьками та бабусями», — зізналася вона.

РЕКЛАМА

Дженніфер пов'язувала прохання потанцювати зі своїм грецьким походженням, заявивши у 2016 році в одному з інтерв'ю, що вона «вдягалася, як маленька грецька дівчинка». Однак, за словами акторки, в цьому були й підступні наміри. Зірка вважає, що її хотіли принизити.

Раніше актор Тейт Донован, колега Дженніфер Еністон по серіалу «Друзі», розповів про важке розставання з нею.

РЕКЛАМА

Також читайте про розкішний особняк зірки вартістю 21 мільйон доларів.

Фото: allure. com

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook