Путін до нового року не доживе: відома мольфарка розповіла, як закінчиться війна, і чи буде Курщина у складі України

По мірі того як продовжується війна, українці все менше довіряють «прогнозам» тарологів, езотериків, «праведних старців» та інших «віщунів».

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Хоча серед них є і деякі винятки. Так, відома мольфарка Магдалена Мочіовські з початку масштабного вторгнення не погоджувалася з колегами, які прогнозували швидке закінчення війни.

Тепер вона стверджує, що мала на увазі дещо інше — про це езотерикиня заявила в інтерв'ю «Апострофу».

Провидиця пояснює, що тоді вона побачила цифру чотири і сподівалася, що війна триватиме чотири місяці. Проте швидко вигнати окупантів нам вдалося лише з Київщини та Чернігівщини.

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Тому зараз мольфарка стверджує, що її сни показали, що повномасштабне вторгнення закінчиться через чотири роки після початку.

Також пані Магдалена стверджує, що українці вийдуть з цієї війни набагато сильнішими. Вона впевнена, що ЗСУ вдасться повернути тимчасово окуповані Донбас та Крим.

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Однак вона попереджає, що терміни нашої перемоги залежать від багатьох факторів:

«Як кажуть магі-тарологи — „як карта ляже“. Наші „руки“ досягнуть Криму. Я це бачу. За допомогою богів, ЗСУ, української нації, волонтерів Крим повернеться в лоно Матері-України. Не кажучи вже про Донбас», — стверджує мольфарка.

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Однак на рахунок Курська, Ростова-на-Дону та інших російських міст буде однозначно — вони залишаться там, де є.

«…Швидше за все, внаслідок розпаду російської федерації на цих вказаних вами територіях просто з'являться нові державні утворення, дружні Україні» , — завважує Магдалена.

При цьому мольфарка не має сумнівів щодо долі диктатора путіна.

«У путіна однозначно онкологія, але він тримається завдяки народним методам лікування та біоенергетичній підтримці, які надають придворні екстрасенси. Людина, що продала душу дияволу, лікується магією, їй іноді стає краще, але це не може бути вічно», — вважає мольфарка.

Вона нагадує, що протягом усієї світової історії було чимало випадків, коли різні володарі та диктатори намагалися продовжити своє життя завдяки людським жертвам, вони поповнювали цим свою життєву енергію. Згадати ту ж угорську графиню Ержебет Баторі, яка приймала ванни, наповнені кров'ю незайманих.

«Особисто кремлівський диктатор у крові не купається, але на ньому є людська кров. Дуже багато крові. Так, він робить це чужими руками, але сутність від цього не змінюється. Коли він помре, ми чітко не знаємо, визначити це в енергетичному плані неможливо — він має кілька двійників. Але гадаю, це станеться до кінця року», — впевнена екстрасенс.

Нагадаємо, астролог ведичної традиції Алакх Ніраджан впевнений, що Україна восени 2024 року зможе здобути важливу перемогу, яка змусить росію сісти за стіл переговорів. Але ціною закінчення війни для України може стати відмова від деяких територій.

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