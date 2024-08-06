Найкращий час для перемоги: відомий астролог зробив новий прогноз щодо закінчення війни

Українці втомилися від війни, але вже більше не мають довіри до різного роду екстрасенсів, гадалок та тарологів, особливо до тих, хто обіцяв, що війна закінчиться 2 червня 2024 року.

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На відміну від знаменитого одесита, астролог ведичної традиції Алакх Ніраджан і раніше стверджував, що саме червень і літо стануть тим переломним моментом, коли відбудеться страшний бій українських воїнів з силами пітьми.

Також Алакх висловлював переконання, що влітку ініціатива повернеться до України, і після серйозної роботи на фронті, бойові дії закінчаться, а з вересня розпочнуться переговори.

Але астрологія — наука дуже складна, в якій повинні братися до уваги багато побічних факторів, тому пан Ніраджан також трохи змінив свій прогноз. Зараз він вважає, що Україна у вересні і жовтні 2024 року зможе отримати важливу перемогу, яка змусить росію сісти за стіл переговорів. Але ціною закінчення війни для України може стати відмова від деяких територій.

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Про це він розповів в ефірі YouTube-каналу «Мій світ».

За словами астролога, кінець вересня і початок жовтня для України стане найкращим часом для перемоги — цей період буде навіть сильнішим, ніж той, що був у квітні минулого року.

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«Вікно можливостей для України відкриється у вересні та на початку жовтня — я очікую, що ви здобудете перемогу. І вже на основі цієї перемоги можна буде говорити про те, чи варто зупиняти війну, бо росія буде готова її зупинити. Це вам вирішувати, тому що вага помилки та продовження війни дуже велика, а після цього знову буде такий в'язкий стан. Ось у ці півтора місяця — вересень-жовтень і, можливо, ще листопад — можна завершувати війну», — зазначив астролог.

Приблизно такі ж терміни закінчення бойових дій вказує і переможець «Битви екстрасенсів» Сабухі Іманов. На його думку, з літа-початку осені для України все зміниться завдяки допомозі, яку почнуть отримувати у набагато більших масштабах ЗСУ.

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Своєю чергою, ясновидець Андрій Дуйко вважає, що «офіційно» війна закінчиться на початку наступного року після переговорів України з ворогом. Також варто нагадати, що ясновидець назвав прізвище наступного президента США і розповів, як кожен українець може виготовити «пастку для грошей» і покращити свій фінансовий стан.

Нагадаємо, військові й експерти звертають увагу на небезпеку для України наступних кількох місяців, адже росіяни мають перевагу в техніці. За їхніми прогнозами, російський наступ на Донбасі, ймовірно, триватиме щонайменше до вересня.

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