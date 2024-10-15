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Україна

В Україні змінили порядок оформлення інвалідності учасникам війни: що відомо

18:57 15 жовтня 2024
військовий

Після ухвалення Радою закону про виплати родичам військових, Кабмін затвердив не менш важливий для учасників війни документ, змінивши правила оформлення інвалідності.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його даними, уряд вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Зокрема, уточнена процедура надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України за заявою у паперовій формі.

Передбачено, що у паперовій формі заява подається за зареєстрованим місцем проживання заявника безпосередньо місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики, у тому числі шляхом надсилання засобами поштового звʼязку, або через ЦНАП.

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Також визначено перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у разі їх відсутності у заявника, та визначено порядок дій, які вчиняються структурним підрозділом з питань ветеранської політики у разі неотримання ним відповіді на запит на витребовування документів, або їх надходження пізніше встановленого терміну.

Крім того, уточнено спосіб отримання заявником повідомлення про надання (відмову у наданні) статусу у разі подання заяви у паперовій формі.

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Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб.

В ньому, зокрема, передбачено, що заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги. При цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг ЦНАП. А за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами порталу «Дія» або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

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