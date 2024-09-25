Уряд встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових
Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Про це йдеться в постанові уряду від 24 вересня 2024 р. № 1090.
Порядок визначає механізм призначення та виплати допомоги учасникам АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії росії проти України.
Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:
- у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб — з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;
- у разі встановлення інвалідності — з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.
Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.
Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 271 тисячу гривень.
Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:
- 400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності I групи (1,2 млн гривень);
- 300 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності II групи (984 тисячі гривень);
- 250 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).
Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Міністерства ветеранів заяву.
Заява може подаватися: у паперовій, в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у разі наявності технічної можливості (Портал «Дія») або засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Зазначимо, що після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.
Нагадаємо, днями президент Зеленський підписав закон щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.277
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