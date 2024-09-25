Уряд встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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Про це йдеться в постанові уряду від 24 вересня 2024 р. № 1090.

Порядок визначає механізм призначення та виплати допомоги учасникам АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії росії проти України.

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

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- у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб — з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;

- у разі встановлення інвалідності — з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

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Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.

Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 271 тисячу гривень.

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Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

- 400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності I групи (1,2 млн гривень);

- 300 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності II групи (984 тисячі гривень);

- 250 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Міністерства ветеранів заяву.

Заява може подаватися: у паперовій, в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у разі наявності технічної можливості (Портал «Дія») або засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Зазначимо, що після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.

Нагадаємо, днями президент Зеленський підписав закон щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.

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