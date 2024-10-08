Вирішуватимуть самостійно: Рада ухвалила важливий закон про виплати родичам військових

Верховна Рада України, яка нещодавно звільнила нардепку Мар’яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки, у вівторок, 8 вересня, в цілому ухвалила законопроєкт № 11407, який дозволяє військовим особисто розпоряджатися своїми коштами. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

ВІДЕО ДНЯ

За законопроєкт проголосував 301 депутат. Законопроєктом передбачено, що військовий зможе самостійно визначити членів сімʼї, яким будуть здійснювати виплати в разі його зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

У пояснювальній записці вказано, що чинна норма виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених в полон або зниклих безвісти, не є ефективною, зокрема, «у визначеному колі членів сімей та чинного порядку черговості отримання ними грошового забезпечення».

«Оскільки, коло членів сімей військовослужбовця в діючій редакції Закону обумовлює ситуацію, коли батьки та інші особи, основне джерело спільних доходів в яких, — грошове забезпечення військовослужбовця, та які потребують його захисту, втрачають право на отримання зазначеного грошового забезпечення, а сам військовослужбовець, повернувшись із полону, залишається без необхідних засобів для відновлення, реабілітації та інколи з боргами (комунальні послуги, орендна плата)», — йдеться у пояснювальній записці.

РЕКЛАМА

Зазначено, що Міноборони отримало чисельну кількість звернень щодо внесення змін до законодавства. У них йдеться про те, що:

• військовослужбовець, який має право на своє грошове забезпечення, не може самостійно визначати членів сімей, яким буде здійснюватися виплата його грошового забезпечення

• попри відкриті виконавчі провадження, відповідно до яких з грошового забезпечення військовослужбовця сплачуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини, усе грошове забезпечення дістається його колишній дружині, яка відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України є законним представником їхніх малолітніх та неповнолітніх дітей

РЕКЛАМА

«В цілому для уникнення непрямої дискримінації самого військовослужбовця та членів його сім’ї Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ потребує внесення зміни у статті 9 шляхом викладення пункту 6 в новій редакції», — йдеться у пояснювальній записці.

Відтак, у новій редакції запропоновано запровадити новий підхід до розподілу грошового забезпечення військових, який передбачатиме дозвіл на визначення осіб, які отримуватимуть кошти. Військовослужбовці зможуть передати оригінал особистого розпорядження на випадок полону командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі.

РЕКЛАМА

На випадок відсутності особистого розпорядження пропонується запровадити новий порядок черговості виплати грошового забезпечення рівними частками. А саме:

• в першу чергу — дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку) та батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що такі права не були поновлені)

• в другу чергу (у разі відсутності представників з першої черги) — повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20 відсотків

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків.

26

Читайте нас у Facebook