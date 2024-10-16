Розгромна перемога чемпіонів Європи та нестримна команда Луческу: відеоогляди матчів Ліги націй

У вівторок, 15 жовтня, вісьмома поєдинками у двох дивізіонах завершилася програма жовтневих матчів Ліги націй, в якій Україна здолала Грузію (1:0) та зіграла внічию з Чехією (1:1).

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. 4-й тур

Дивізіон В

Група 1

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Польща — Хорватія — 3:3 (Зелінські, 5, Залевські, 45, Шиманські, 68 — Соса, 19, Сушич, 24, Батуріна, 26).

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Шотландія — Португалія — 0:0 .

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Становище команд: 1. Португалія — 10 очок; 2. Хорватія — 7; 3. Польща — 4; 4. Шотландія — 1.

Група 4

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Іспанія — Сербія — 3:0 (Лапорт, 5, Мората, 65, Баена, 77). На 54-й хвилині Мората (Іспанія) не реалізував пенальті, а на 76-й вилучено Павловича (Сербія).

Швейцарія — Данія — 2:2 (Фройлер, 26, Амдуні, 45+1 — Ісаксен, 27, Еріксен, 69).

Становище команд: 1. Іспанія — 10; 2. Данія — 7; 3. Сербія — 4; 4. Швейцарія — 1.

Дивізіон С

Група 2

Косово — Кіпр — 3:0 (Ррахмані, 16, Краснікі, 30, Сахіті, 70).

Литва — Румунія — 1:2 (Кучис, 7 — Марін, 18, Дрегуш, 65).

Румуни, котрих очолює екснаставник «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу, виграли усі чотири матчі в групі із загальним рахунком 11:2.

Становище команд: 1. Румунія — 12; 2. Косово — 9; 3. Кіпр — 3; 4. Литва — 0.

Група 3

білорусь — Люксембург — 1:1 (Політевич, 54 — Жерсон Родрігес, 78). На 11-й хвилині Громико (білорусь) не реалізував пенальті.

Північна Ірландія — Болгарія — 5:0 (Прайс, 15, 29, 81, Мітов, 32, у свої ворота, Мадженніс, 89). На 44-й хвилині Десподов (Болгарія) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Північна Ірландія — 7; 2. білорусь — 6; 3. Болгарія — 5; 4. Люксембург — 2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього наставника збірної України Олександра Петракова відправили у відставку у Вірменії.

Фото gsp. ro

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