На час війни частину українців примусово позбавлятимуть права на землю: для чого це потрібно

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, який раніше розповідав про затвердження урядом змін правил оформлення інвалідності, повідомив про схвалення проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану».

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За його словами, йдеться про внесення змін до Земельного кодексу України, законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». Ними, зокрема, передбачається запровадження, як заходу правового режиму воєнного стану, можливості примусового тимчасового позбавлення власника та землекористувача права користування земельною ділянкою (або її частиною), що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд.

Умовою для цього він називає наступне припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки (або її частини) в порядку, передбаченому ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

Також зміни передбачають визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою, складання акта, порядка ухвалення рішення щодо припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (або її частиною) aбо про її викуп.

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Раніше Тарас Мельничук розповідав, хто з українців має право на одноразову грошову допомогу протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива.

Фото з сайту Міноборони України

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