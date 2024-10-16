Допомагала окупантам наступати на Покровськ: СБУ перехопила російську шпигунку дорогою до Євросоюзу (фото)

На Покровському напрямку, де окупанти зазнають великих втрат, просуваючись вперед, агентка російської фсб зливала ворогу інформацію, яка допомогала росіянам в їхніх наступальних діях

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Як повідомляють в СБУ, співробітники української спецслужби запобігли втечі ворожої агентки з України.

«Після виконання ворожих завдань поблизу передової, інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як „переселенка“ до Євросоюзу, а потім — до рф. Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду в росію», — йдеться в повідомленні.

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Затримана — 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Вона входила до агентурної мережі фсб, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону. Тоді СБУ затримала двох коригувальників, які відслідковували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з фсб.

Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська.

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Фото СБУ

При обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором. Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше в СБУ повідомляли про затримання ворожого інформатора — 43-річного мешканця Миколаєва, який у 2014 році самовільно залишив військову частину, де проходив службу, але тоді йому суд призначив покарання у вигляді штрафу. Після лютого 2022 року він «активізувався» в чатах російських Телеграм-каналів, позиціонуючи себе як прихильник рашизму та збройної агресії рф. На нього вийшли представники окупантів та налагодили «співпрацю».

Фото СБУ

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