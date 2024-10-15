Коригував ракетно-дронові атаки по місту: у Миколаєві СБУ затримала інформатора російського гру

У Миколаєві, який сьогодні вночі перебував під атакою російської балістики, затримали ще одного інформатора воєнної розвідки росії.

За даними СБУ, зрадник коригував ракетно-дронові атаки рф по місту, а також вихваляв путіна та очікував захоплення регіону.

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Фігурантом виявився 43-річний місцевий житель.

У спецслужбі повідомили, що у травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, де проходив службу, але тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

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Після початку повномасштабної війни фігурант «активізувався» в чатах російських Телеграм-каналів, позиціонуючи себе як прихильник рашизму та збройної агресії рф.

Таким чином він потрапив до «уваги» окупантів, які налагодили з ним зв’язок через популярний месенджер.

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Для виконання ворожого завдання зловмисник обходив місто і приховано фіксував локації українських захисників.

СБУ затримала інформатора за місцем проживання.

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Зраднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Донеччині, на Краматорському напрямку, силовики СБУ затримали 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бригад ЗСУ. Цей так званий «захисник» зливав ворогу локації свого підрозділу.

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