У березні 2022-го разом з мамою евакуювався до Бахмута: на Курщині загинув боєць з Луганської області

У Немирові на Вінниччині поховали захисника Романа Міщенка. Боєць, якому навіки 50 років, був родом з нині окупованого міста Попасна Луганської області, повідомляє міська військова адміністрація.

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«Після закінчення школи Роман вступив до Попаснянського професійно-технічного училища. У мирний час працював на місцевому вагоноремонтному заводі слюсарем з ремонту рухомого складу. У березні 2022 року разом з мамою евакуювався до міста Бахмут, пізніше — до міста Немирів Вінницької області, рятуючись від війни, яка вирувала на рідній землі».

1 липня 2024 року Роман Міщенко був мобілізований до лав Збройних Сил України, щоб захищати свободу та незалежність нашої країни.

«На жаль, 20 вересня 2024 року, при виконанні бойового завдання біля села Ольгівка Курської області, Роман трагічно загинув», — повідомили у військовій адміністрації.

Поховали мужнього захисника на Алеї Слави Немирівського міського кладовища. У нього залишились мати та сестра.

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Раніше повідомлялося, що на Луганщині загинув захисник з Сумської області, який був на війні з 2014 року.

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