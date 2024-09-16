Під час боїв на Курщині отримав важке поранення: на Вінниччині попрощалися з 34-річним героєм

Жахлива, страшна війна, на жаль, триває та продовжує викарбовувати скорботний список імен кращих з кращих захисників України. Жителі Літинської громади провели до вічного місця спочинку старшого стрільця — оператора в/ч А 0372 Віктора Сабашука. 1 вересня під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій у селі Черкаська Конопелька Курської області Віктор отримав важкі поранення та був направлений на лікування в Головний військовий шпиталь Києва. Та, на жаль, 9 вересня серце хороброго воїна навіки зупинилося, повідомляють в ОТГ.

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«Віктор у Літині провів свої дитячі та юнацькі роки. Отримав професію механіка сільського господарства. Працював на посаді електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку — дільниці мережі доступу Укртелекому. Разом із дружиною Анною виховував двох дітей — донечку Світлану та синочка Владислава. Був добрим й працьовитим господарем, люблячим чоловіком, турботливим сином, відданим братом, щирим товаришем та доброзичливою людиною. Найкращі людські якості ще з дитинства прививали батьки у свого сина, виховуючи його чесним, добрим та порядним. Таким він і залишиться у пам'яті рідних, близьких, знайомих», — пишуть у громаді.

Після заупокійного богослужіння поховали бійця із військовими почестями під залпи останнього військового салюту на місцевому кладовищі.

Остання дорога героя

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в боях за Торецьк загинув воїн з Кіровоградщини Ярослав Степанюк, якому був лише 21 рік. А під Бахмутом загинув воїн з Хмельниччини Євген Муляр.

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