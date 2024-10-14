На війні був з 2014 року: на Луганщині загинув захисник з Сумської області

У Лебедині попрощалися із загиблим захисником — старшим сержантом Сергієм Пустовим. Воїну навіки 50 років. Він був цивільною людиною, але, як справжній чоловік, завжди був готовий стати на захист Батьківщини, повідомляє міська рада:

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«Ще юнаком він проходив строкову військову службу на посаді командира відділення. З 2014 року, коли російська федерація розпочала гібридну війну в Донецькій і Луганській областях, Сергій захищав суверенітет і територіальну цілісність України у складі окремої мотопіхотної бригади. Після демобілізації у 2017 році брав участь у військових польових зборах».

Не міг Сергій Пустовий бути осторонь і після повномасштабного вторгнення. 17 травня 2023 року був мобілізований. У лавах Збройних Сил України обіймав посаду командира кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин.

«Життя бійця обірвалося 1 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області під час штурмових дій ворога. Вдома на нього чекали батьки, рідна сестра, дружина й син», — розповіли у міськраді.

Заупокійна служба за полеглим воїном відбулася у Свято-Троїцькій Успенській церкві. Поховали його на одному з місцевих кладовищ разом з іншими героями, які загинули за Україну.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув старший сержант з Хмельниччини Олег Рев'юк.

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