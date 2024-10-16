Поміняти паспорт громадянина України та закордонний можна буде в 1,5 раза дешевше: як це можливо

В той час як у ДП «Документ» піднімають ціни на оформлення своїх послуг, у МВС запровадили нову послугу з одночасного оформлення внутрішнього та закордонних паспортів. До кінця воєнного стану вартість такої послуги буде дешевшою, ніж після його закінчення.

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Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, який затвердив відповідну Постанову МВС. Документ доповнює «Перелік адміністративних послуг у сфері міграції» платною послугою з одночасного оформлення (замість втрачених або викрадених), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

При цьому якщо документ видається не пізніше ніж через 20 робочих днів, його вартість становитиме 478 грн, а якщо id-картку оформлюють уперше, тоді вартість дорівнюватиме 352 грн. При цьому через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного положення, оформлення id-картки вперше обійдеться в 496 грн, а повна вартість 744 грн.

В разі якщо документ знадобиться оформити протягом 7 днів — 1488 грн, і 992 грн якщо id-картку оформлюють уперше.

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Тобто під час дії воєнного стану оформлення обох паспортів обходитиметься дешевше.

Також скорочується строк з 10 до 7 робочих днів на надання адміністративної послуги з термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України.

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У даний час послугою одночасного оформлення документів, у рамках реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Уряду від 07.05.2022 № 541, як в Україні, так і за кордоном, скористалися загалом майже 720 тисяч осіб.

Утім, як раніше писали «ФАКТИ», іноді для виїзду з України закордонний паспорт виявляється непотрібним, як у випадку з нардепом Андрієм Одарченком, підозрюваним у підкупі службової особи.

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