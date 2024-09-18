Зумів втекти з України навіть без закордонного паспорта: нардепа Одарченка оголосили у розшук

Нардеп Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупу службової особи, ймовірно, перебуває за кордоном. Про це заявила прокурорка САП під час судового засідання. При цьому вона додала, що наразі це не підтверджена інформація. Одарченко не з'явився на судовому засіданні Вищого антикорупційного суду, також не був сьогодні на роботі у Раді. САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа.

ВІДЕО ДНЯ

Трансляція засідання розміщена на сайті ВАКС.

За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область. Як зазначила сторона обвинувачення, нардеп мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою.

«Наразі підтвердити цю інформацію не можу, але є оперативна інформація, що він перебуває за кордоном… Паспорти його здані… За оперативною інформацією, можливо, перетнув поза межами пропускного пункту. Але цю інформацію наразі підтвердити не можу. Зараз вирішуємо це питання… У нас є підстави вважати, що в Закарпатській області він міг налагодити контакти, які йому дали таку можливість», — сказала прокурорка під час судового засідання.

РЕКЛАМА

Водночас Одарченко здавав раніше свої закордонні паспорти. Адвокати у суді заявили, що їм невідомо, де їхній підзахисний і останні два дні вони з ним не спілкувались.

ВАКС ініціював привід Одарченка і розгляне завтра клопотання про стягнення застави і міжнародний розшук щодо нардепа. Захист назвав ці клопотання передчасними і вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними.

РЕКЛАМА

Пізніше пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа.

«Прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук. Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», правоохоронці підозрюють нардепа Одарченко у спробі підкупити високопосадовця біткоїнами.

223

Читайте нас у Facebook