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Буде потужним: популярний український театральний режисер готує виставу для Нацопери

14:15 17 жовтня 2024
Анатолій Солов'яненко, художній керівник Національної опери України

У Національній опері України, художнім керівником якої став Анатолій Соловʼяненко, відбувся допремʼєрний показ опери Джузеппе Верді «Трубадур» у постановці Віталія Пальчикова. Робота над виставою проходила в умовах повномасштабного вторгнення. Художницею-постановницею опери стала відома майстриня Марія Левитська. Автори кажуть, що ця постановка — стилізація того періоду, в якому відбуваються події «Трубадура».

Опера Джузеппе Верді “Трубадур” у постановці Віталія Пальчикова

Відомо, що оркестр та солісти Національної опери нещодавно повернулися із Франції, з Нормандії, де відбулися заходи з приводу висадки десанту у другий світовій війні.

- Ця подія для Франції була дуже важлива, — розказав «ФАКТАМ» головний диригент Національної опери України Микола Дядюра. — У тому числі вона була присвячена і Україні. Це була честь для нас виступити у концерті та відчути колосальну підтримку нашої країни.

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Анатолій Соловʼяненко зізнався, що наступною постановою буде опера «Казки Гофмана», про яку він давно мріяв.

- Ми планували її з відомим британським режисером, — розповів Анатолій Анатолійович. — Але на заваді нам став спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. Гадаю, цей твір у постановці українського режисера Івана Уривського буде цікавим та потужним.

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Анатолій Соловʼяненко додав, що зараз театр на фінальній стадії перемовин з британськими партнерами щодо виконання Військового реквієму Бенджаміна Бріттена на річницю повномасштабного вторгнення. «Це буде дуже масштабний проєкт», — зауважив Соловʼяненко.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Марія Левитська зізналася у страхах під час великої війни.

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