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«Маніфест 42» заявив про спробу «Автомагістраль-Південь» використати його ім’я для перешкоджання Нацполіції

15:49 17 жовтня 2024
Акція руху «Маніфест 42»

Громадський рух «Маніфест 42» спростував заяви компанії «Автомагістраль-Південь» про блокування її роботи з боку правоохоронних органів. У своїй заяві на сайті рух наголосив, що «Маніфест 42» не є майданчиком для перекручування фактів та інструментом для маніпуляцій й не може бути використаний бізнесом для перешкоджання законній діяльності силових структур. Представники руху зазначили, що їхня діяльність спрямована на обмеження тиску державних органів на бізнес, але це не означає «індульгенції» на порушення закону.

«Не знайшла свого підтвердження інформація, що невідкладні слідчі дії вплинули на діяльність підприємства та належне виконання ним державних контрактів», — заявили у «Маніфест 42».

У русі зазначили, що перевірили заяви ТОВ «Автомагістраль-Південь» й можуть підтвердити, що робота підприємства не блокувалась, арешти на рахунки компанії та пов’язаних з нею підприємств не накладались. Не були арештовані транспортні засоби чи нерухоме майно компанії та пов’язаних підприємств, не вилучалися сервери чи комп’ютерні системи.

«Маніфест 42″ наголошує на неприпустимості маніпуляцій рухом в будь який спосіб та за будь-яких цілей! Консолідація нами зусиль для забезпечення обмеження тиску з боку державних силових структур на бізнес не означає отримання окремими представниками бізнесу індульгенції на порушення закону», — йдеться у заяві.

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Нагадаємо, що 4 жовтня співробітники Національної поліції провели обшуки в офісах компанії «Автомагістраль-Південь» — через підозри у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на будівельні роботи в різних регіонах України.

На тлі обшуків «Автомагістраль-Південь» заявила про призупинення робіт зі зведення фортифікаційних споруд уздовж лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку. У компанії пов’язали це з діями поліції. При цьому у Національній поліції заявили, що під час обшуків вилучили лише мобільні телефони керівників і проєктні документи, які не стосувалися зведення фортифікаційних споруд.

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