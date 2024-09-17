Рада з підтримки підприємництва працює над змінами до кримінального процесуального кодексу аби зменшити тиск на бізнес, — Олександр Соколовський
Олександр Соколовський, власник «ТК-Груп» і співзасновник громадського руху «Маніфест 42», під час Business Breakfast, організованого Forbes Ukraine, розповів про те, що Рада з питань підтримки підприємництва, яка була створена для захисту бізнесу під час воєнного стану, стає ефективним інструментом зі зменшення тиску на бізнес.
За його словами, Рада не лише допомагає підприємцям у конкретних кейсах, але й працює над змінами до кримінально-процесуального законодавства .
Він детальніше розповів про власний кейс, який стосується протизаконного тиску з боку Голосіївської прокуратури на одну з своїх компаній. За його словами, скандал набув значного резонансу після того, як він оприлюднив інформацію на своїй сторінці у ФБ.
«Щодо мого кейсу, я дав запит на Раду захисту бізнесу, і зараз юристи, які працюють при цій Раді, вже займаються його вивченням. Я впевнений, що буде зворотний зв'язок і подальші дії. Якщо ми досягнемо перемоги в боротьбі з цим свавіллям, це стане сигналом для інших підприємців, що їх можуть захистити», — наголосив Соколовський.
«Рада вже розглядає мій кейс. Я впевнений, що буде зворотний зв'язок і позитивний результат», — додав він.
Як сказав власник «ТК-Груп» та співзасновник руху «Маніфест 42», тиск на його бізнес — далеко не поодинокий випадок протиправних дій проти підприємців в Україні. Але подібні історії мають бути доведені до логічного завершення, аби створити прецеденти покарання винних у боротьбі з проти незаконних дій представників правоохоронних органів.
За його словами, Рада з питань підтримки підприємництва активно працює над змінами до Кримінального процесуального кодексу (КПК), які можуть суттєво покращити захист бізнесу від незаконних дій правоохоронних органів.
«Ці зміни вже сформовані й готові до подачі як законопроєкт. Це надзвичайно важливий крок у напрямку забезпечення прав підприємців», — підкреслив він.
Крім того, Соколовський заявив, що «Маніфест 42»,(громадський рух, де він один з співорганізаторів) створили для захисту підприємців від свавілля правоохоронців.
Зараз М-42 посилить організаційну структуру, щоб стати більш впливовим інструментом для бізнесу.
Соколовський підкреслив, що наявність політичної волі з боку держави дозволить ефективно захищати бізнес від протизаконного тиску.
«Ми бачили, що ситуацією при бажанні можна керувати, і влада має використовувати цей потенціал для підтримки підприємництва», — підсумував він.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що власник «Текстиль-Контакту» Соколовський звинуватив Голосіївську прокуратуру у замовній справі та допомозі рейдерам.
Фото з особистого архіву Соколовського38
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