Хвалив Гіві та Моторолу: СБУ зайнялася священиком з Вінницької області (фото)

На Вінничині співробітники СБУ виявили чергового представника Московського патріархату — шанувальника «руського міра», який заперечував збройну агресію росії в Україні та виправдовував тимчасову окупацію частини нашої країни.

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Як повідомляють в Службі безпеки України, про підозру повідомлено настоятелю одного із храмів, який у соцмережах повторював наративи кремля про «громадянську війну» в нашій державі та вихваляв ексватажків терористичної організації «днр» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу».



Фото СБУ

«Клірик поширював „авторські“ коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій. Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви», — йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

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Фото СБУ

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала. Наразі клірик знаходиться під вартою.

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На каналі «Оперативний ЗСУ» пишуть, що йдеться про Дмитра Тіхова.

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Стверджується, що він відмовлявся відспівувати полеглого на фронті воїна ЗСУ.



Нагадаємо, що у Херсоні спецслужба викрила настоятеля одного з храмів УПЦ (МП), який торгував російською зброєю та боєприпасами

Фото СБУ

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