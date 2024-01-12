Білоруські військові тренують дітей, депортованих з України

Білоруські військові навчають дітей, депортованих з окупованих росією територій України, як поводитися в екстремальних ситуаціях. Це включає в себе евакуацію з пожежі, повідомило інформаційне агентство Associated Press на основі кадрів, показаних білоруським телебаченням.

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Білоруське державне телебачення показало кадри, на яких 35 дітей, депортованих з міста Антрацит у Луганській області на сході України, яке зараз перебуває під російською окупацією, проходять навчання в санаторії в Могильові на сході білорусі під керівництвом солдатів Збройних сил країни. Вони перебувають у центрі під керівництвом співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій.

білорусь причетна до масового незаконного вивезення українських дітей (до росії та білорусі) з метою індоктринації дітей (процес систематичного нав'язування певних ідей або переконань з метою контролю або впливу на думки та поведінку — Авт.) та прищеплення їм проросійських поглядів. На рукавах дітей, показаних по білоруському телебаченню, можна побачити шеврони з російськими прапорами, повідомляє агентство.

На кадрах можна почути крики в задимленій кімнаті, з якої дітей вчать виходити під час пожежі, тримаючись за стіну.

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«Це не просто суха теорія. Наші заняття проходять в ігровій формі і орієнтовані на дітей», — сказав пропагандистським ЗМІ Євген Соколов, інспектор Могильовського військового навчального центру Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Єльський університет нещодавно опублікував звіт, згідно з яким понад 2400 українських дітей у віці від шести до 17 років були депортовані до білорусі з чотирьох українських областей, частково окупованих російськими військами, повідомляє AP. Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) притягнути до відповідальності білоруського диктатора олександра лукашенка та його підлеглих за причетність до цього злочину.

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Українська влада заявила, що розслідує депортацію дітей з метою геноциду. Генеральний прокурор України заявив, що білорусь також перебуває під слідством за депортацію понад 19 000 дітей з окупованих територій України.

У «ФАКТАХ» повідомлялося, що у березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента росії володимира путіна і підлеглої йому уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнних злочинах за незаконну депортацію дітей з України до росії, а потім передачу їх на усиновлення в російські сім'ї.

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