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Суспільство та люди

На Київ ссунуть сильні заморозки: водіїв попередили про ризики

18:55 17 жовтня 2024
Попередження про ожеледицю

Прогнози синоптиків для столиці досить невтішні — уже вночі 18−20 жовтня в Києві очікуються сильні заморозки від 0 до -3°.

У зв'язку з цим оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

У Київській міській військовій адміністрації звернулися з попередженням до водіїв, зазначивши, що несприятливі погодні умови можуть призвести до ожеледиці на дорогах. Тож кермувальникам порадили:

  • не перевищувати швидкість;
  • уникати різких маневрів на дорозі;
  • дотримуватися безпечної дистанції;
  • під час зупинок вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • стежити за чистотою лобового скла, уникаючи його запотівання.

Тим часом мер Віталій Кличко, реагуючи на сюрпризи погоди, відзвітував про підключення до централізованого теплопостачання 566 об'єктів соціальної сфери (починаючи з 14 жовтня). Серед них — 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також — 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.

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Таким закладам та установам тепло подають за заявками їх керівників.

Що ж стосується житлових будинків, то їх розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

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Тож поки в квартирі сиро та холодно, варто дізнатися, наприклад, про нові лайфхаки у сушінні білизни без спеціальної машини.

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