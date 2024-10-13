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Поки не включили опалення: Марина Жукова розповіла, як швидко висушити білизну, коли у квартирі сиро та прохолодно

18:12 13 жовтня 2024
Сушіння білизни у квартирі

Опалювальний сезон в столиці і багатьох містах країни повинен початися, як обіцяє влада, з дня на день.

Але що робити зараз, коли потрібно випрати якісь речі, і цю справу ніяк не можна відкласти? Свої поради запропонувала відома експертка з чистоти Марина Жукова. У себе в блозі вона опублікувала розповідь, яка краще просушити сорочку, а доповнила його відео про спальну білизну.

Отже, якщо господині потрібно просушити сорочку свого чоловіка, вона має діяти наступним чином:

  • акуратно віджати вологу, наскільки це можливо. Головне — не розтягнути тканину;
  • наступним етапом скористайтеся махровими рушниками (що більше, тим краще) і ретельно загортаємо в них сорочку. Рушники вберуть надлишки вологи, і сорочка стане помітно сухішою;
  • далі випрасуйте ще вологу сорочку за допомогою сухого рушника: покладіть зверху сорочку і випрасуйте. Пара від праски йтиме в рушник, прискорюючи процес сушіння;
  • створіть у кімнаті протяг і повісьте сорочку для остаточного висихання.

А ще пані Жукова є визнаним експертом з прибирання, тому знає, як надовго вирішити проблему неприємних запахів у туалеті.

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