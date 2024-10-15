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Погода

Вдягніться тепліше: коли чекати перших морозів у Києві

10:04 15 жовтня 2024
Заморозок на грунті

В Україні наразі триває в основному дощова погода з туманами, проте, згідно з прогнозами синоптиків, вже скоро на мешканців багатьох регіонів країни чекають перші заморозки.

Так за даними синоптиків Українського гідрометцентру, прохолодна та часом дощова погода у столиці триматиметься до середи, 16 жовтня.

А від четверга вже переважатиме поле високого тиску, яке витіснить всі атмосферні фронти та хмари, знизивши при цьому температуру повітря.

Температурний графік

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Про це повідомила і синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 15 жовтня найбільшою ймовірність сильних дощів існує у західних, північних та східних областях. При цьому у південній частині та у більшості центральних областей у вівторок обійдеться скоріше хмарністю чи й навіть проясненнями, тобто, серйозні опади навряд. Вітер очікується північно-західний, помірний.

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Синоптична карта Європи, 15 жовтня

У Києві у вівторок теж очікується часом дощ, помірний північно-західний вітер, буде холодно: вночі +7+9 градусів, вдень +10+12 градусів.

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«А з 17 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки», — попереджає синоптикиня.

Також нагадаємо, що згідно попередніх прогнозів синоптиків, цієї осені теплих днів мало би бути більше, ніж прохолодних.

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