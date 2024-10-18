Курс долара і зростання податків до 27 жовтня: чи обвалить гривню ухвалений Верховною Радою законопроєкт

Ухвалений 10 жовтня законопроєкт № 11416-д про зростання податків з 1 жовтня, хоча поки що й не підписаний президентом, може погіршити життя багатьох українців. Був такий ризик і для курсу долара, який міг різко злетіти вгору, але поки НБУ контролює стабільність національної валюти.

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Про це «ФАКТАМ» розповів начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, через зростання податків, яке де-факто ще не трапилося в Україні, відбулося зростання цін, що загрожувало вилитися в зростання курсу долара під впливом нових економічних чинників.

- Водночас регулятор обрав, як на мене, найправильнішу тактику: уникаючи ажіотажного впливу на курсові показники, він досить вдало «топить» попит у валютних інтервенціях, досягаючи головного — рівноваги між попитом і пропозицією. А саме цей економічний фактор можна вважати найголовнішим при курсоутворенні, — відзначає грамотну стратегію НБУ на валютному ринку експерт.

І поки що основним чинником стабільності курсу долара залишиться політика «керованої гнучкості» від НБУ: в умовах війни, інфляції, нових енерговикликів на ринку збережеться вільне курсоутворення. Однак збережуться й елементи регулювання в разі виникнення загроз для його стабільності.

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Загалом із 21 до 27 жовтня експерт прогнозує коридор від 41,2 до 41,7 грн за 1 долар, зі щоденними коливаннями в межах 50 копійок і різницею в курсах купівлі-продажу від 60 копійок до 1 гривні.

- Таким чином, наступного тижня валютний ринок матиме «імунітет» від стрімких змін, хоча навколо вируватимуть зовсім інші настрої. Проте в умовах війни збереження певної курсової стабільності цілком виправдане. Попри незначні коливання та майже непомітні неозброєним оком зміни, все ж таки слід очікувати, що поступово курсові показники дотягнуться до позначки в 42 грн/$. Однак це станеться не одразу, можна сказати образно: дерева на той час «полисіють», — попереджає про зростання курсу долара до 42 гривень у листопаді-грудні Тарас Лєсовий.

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Як писали раніше «ФАКТИ», у вересні на підтримку стабільного курсу долара НБУ витратив близько 3 мільярдів доларів.

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