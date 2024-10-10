Хто з українців може почати жити бідніше вже із завтрашнього дня

Верховна Рада України ухвалила рішення, яке серйозно вплине на добробут і погіршить життя багатьох українців. Йдеться про законопроєкт № 11416-д, яким планується підняти податки, причому зробити це заднім числом — з 1 жовтня.

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Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, після розгляду більш ніж 1300 поправок, внесених до законопроєкту, його ухвалили 10 жовтня. А підписати документ планують у другій половині жовтня, але самі підвищені податки доведеться платити вже з 1 жовтня.

У рамках законопроєкту хочуть:

Багато з цих пропозицій безпосередньо торкнуться українців.

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Так, введення військового збору для ФОП збільшить податкове навантаження на деяких з них відразу на 40%. Наприклад, підприємці 1 групи єдиного податку платитимуть на місяць 2862,8 грн замість нинішніх 2062,8 грн. ФОП 2 і 3 груп платитимуть на 24% і 20% більше.

Збільшення військового збору з 1,5% до 5%, найімовірніше, спричинить зростання цін на харчові продукти, насамперед овочі та картоплю. Такий прогноз «ФАКТАМ» дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, це станеться через падіння доходів українців, що спонукає їх частіше купувати овочі, а зростання попиту на них і призведе до підвищення ціни.

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Введення податку на прибуток банків у 50% може торкнутися всіх українців-клієнтів банків, оскільки останні подумують про зростання цін на свої послуги. Водночас, на думку деяких експертів, держава навряд чи отримає особливу користь від введення цієї норми.

Також серед постраждалих можуть опинитися й автовласники, оскільки через авансовий платіж податків для АЗС до 80 тисяч гривень на місяць можуть закритися багато заправок, насамперед у невеликих населених пунктах. А ті, що залишаться, можуть різко наростити обсяги різних махінацій, наприклад, недоливу палива.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що інформаційна істерія навколо зростання податків постійно наростає, і навіть з'являються фейки про оподаткування пенсій.

Фото minfin.com.ua

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