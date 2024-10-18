Холодне сонце: яку погоду принесе українцям у вихідні антициклон Werner

Після досить теплих вересня та першої декади жовтня в Україні стає холодніше.

У п'ятницю, 18 жовтня, на більшості території країни збережеться суха антициклонічна погода, а опади можливі у східних областях, у Дніпрі з районами і місцями на Запоріжжі. Такий прогноз погоди дає синоптикиня Наталія Діденко.

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У Києві також сухо, вдень — до 9 градусів тепла. Втім, вже за кілька днів повітря має прогрітися. Так, з понеділка, 21 жовтня, в більшості областей України очікується сонячна погода та +13+17 градусів.

За її прогнозом, у вихідні, 19 та 20 жовтня, переважатиме суха погода зі сонячними проясненнями. У західній частині — тумани із зниженням видимості до 300−500 метрів. Вночі заморозки — повсюди, окрім південного сходу України.

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«Вдень 19 жовтня дуже холодно буде на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі та, уявіть собі, в Криму: +6+9 градусів. У західних областях та на Одещині очікується найтепліша погода, протягом дня +11+15 градусів. Решта території України +8+12 градусів», — прогнозує синоптикиня та додає, що у Києві вихідними буде прохолодно, свіже повітря покаже вночі +1+4 градуси, місцями заморозки, вдень +10, +11 градусів.

Метеоролог Ігор Кібальчич розповідає, що таку погоду визначатиме потужний та малорухомий антициклон Werner. На більшій частині території України у вихідні спостерігатимуться тумани. У східній та південній частині — більш щільніша хмарність та опади.

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Субота, 19 жовтня:

Фото Укргідрометцентру

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У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +8…+13 °С.

У північних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1…+4 °С, вдень +7…+12 °С.

У центральних областях очікується хмарна погода із проясненнями, переважно без опадів, лише у Полтавській та Дніпропетровській областях пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С.

У південній частині країни подекуди пройдуть невеликі, у Криму помірні дощі. Без опадів буде лише в Одеській та Миколаївській областях. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С.

У східних областях прогнозується хмарна та прохолодна погода. Пройдуть дощі, подекуди помірні. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +4…+9 °С.

Неділя, 20 жовтня:

Фото Укргідрометцентру

У західній частині утримається сонячна та стійка погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +9…+14 °С.

У північних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах −2…+3 °С, вдень +8…+13 °С.

У центральній частині України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +7…+12 °С.

У південних областях переважно без опадів, лише у Криму вночі та вранці місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С.

У східній частині країни вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

А у високогір'ї Карпат вже давно мінусова температура. Так, ранком у п'ятницю, 18 жовтня, на горі було -3 градуси та вітер.

Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

А напередодні, як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, ранком було -8 градусів.

Тим часом в столиці вже з 14 жовтня розпочався опалювальний сезон. Насамперед це стосується соціальної інфраструктури — лікарень, шкіл, дитячих садків.

Фото Pixabay

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