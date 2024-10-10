Коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон: Кличко назвав дату

В Києві на фоні похолодання, яке очікується найближчими днями, 14 жовтня розпочнеться опалювальний сезон. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

ВІДЕО ДНЯ

«Із понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», з 1 жовтня розпочався період призначення субсидій на оплату комунальних послуг на весь термін опалювального сезону. Ті, хто вже отримують субсидію, можуть навіть не звертатись за призначенням допомоги від держави, адже Пенсійний фонд нарахує її автоматично. А ось ті, хто субсидію не оформив, але не тягне сплату комунальних послуг, може звернутися за її отриманням. У Міністерстві соціальної політики пояснили порядок призначення субсидії.

РЕКЛАМА

113

Читайте нас у Facebook