Журналіст Тузов просить СБУ перевірити власників телеграм-каналу «Джокер»

Журналіст та політичний оглядач Дмитро Тузов звернувся до СБУ, щоб встановити, кому належить і хто контролює телеграм-канал «Джокер», який займається медіа-рекетом, вимагає гроші у бізнесу та журналістів через свої дописи. Про це він написав у своєму блозі на «УП».

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«Прошу даний матеріал вважати офіційним зверненням до СБУ щодо проведення перевірки на предмет встановлення власника (власників) та адміністраторів телеграм-каналу «Джокер», — йдеться у публікації.

Автор колонки зазначає, що від рекету «Джокера» постраждало багато компаній та окремих людей. Зокрема, із шантажем мали справу таксі «Uklon», мережі побутової техніки «Цитрус», «Стілус», «Fondy», «Епіцентр».

Компаніям, бізнесменам та політкам «Джокер» пропонував різні прайси за зняття матеріалів та припинення атак на них. Вартість стартувала від 150 тисяч доларів до 400 тис доларів.

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За словами Тузова, на погрози «Джокера» поскаржилась також голова ГО «Детектор медіа» Наталія Лігачова. Вона написала відповідну заяву до правоохоронних органів, але там поки не відреагували на звернення.

Журналіст допускає, що нахабна поведінка «Джокера» може бути пов’язана з тим, що канал має впливових покровителів. Раніше у своєму розслідуванні видання «Громадське» припускало, що канал курує Офіс президента.

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З блогу слідує, що власник та адміністратор каналу Роман Кравець раніше повідомляв журналістам «Громадського», що продав майданчик за 2 млн доларів у крипті у 2022 році. Надати інформацію, хто став новим власником, він не зміг. Тож наразі незрозуміло, кому належить канал-шантажист.

Контент «Джокера» містить публікації, які мають на меті зірвати мобілізацію в Україні та збудити народні хвилювання проти неї. «Джокер» мімікрує під президентські ресурси, публікуючи новини про переміщення голови держави Володимира Зеленського та його заяви.

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Раніше політик та громадський діяч Борислав Береза оприлюднив фотографії, на яких, за його інформацією, адміністратор телеграм-каналу «Джокер» Роман Кравець вимагає гроші.

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