«Виступав на каналах кума путіна»: ЗМІ пишуть про повернення адміна телеграм-каналу «Джокер» Романа Кравця

Нещодавно медіа остаточно зірвали маску з адміністратора «Джокера». Про це йдеться у новому розслідуванні «Цензор.нет».

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Як писали ЗМІ, за псевдонімом Джокер ховається 29-річний «слуга народу» Роман Кравець, який на момент розслідування журналістів «Громадського» був у Нідерландах.

Але, як пише «Цензор» із посиланням на власні джерела, нещодавно Кравець повернувся в Україну та продовжує займатись своєю діяльністю після довгого затишшя через гучний сюжет «Громадського».

Нагадаємо, за даними авторів матеріалу, Кравець живе в розкішній квартирі в одному з найпрестижніших житлових комплексів, пересувається на авто з охороною та регулярно виїжджає за кордон навіть під час війни.

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Як йому вдалося заробити такі вражаючи статки, він, звісно, не пояснив. При цьому українців Роман Кравець під час повномасштабного вторгнення називає «лохами».

Журналісти видання також проаналізували всю діяльність Кравця та виявили, що свою карʼєру «слуга народу» Джокер почав будувати на проросійських майданчиках, де просував наративи, вигідні для москви.

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Спершу Кравець займався «пранками» українських чиновників, які почав надсилати проросійському сайту «Страна», а ті публікували їх з позначкою «ексклюзив», навіть не сумніваючись у їхній правдивості, а згодом Кравець підключив в якості рекламного агента проросійського блогера Шарія.

«З листопада 2019 року Роман Кравець підключив «тяжку артилерію» — заручився підтримкою проросійського блогера Анатолія Шарія, який радо зайнявся просуванням каналу. І хоча Кравець заперечував співпрацю з Шарієм, той регулярно поширював його пости на свою «ватну» мільйонну аудиторію, що було на руку Кравцю, адже вся ця аудиторія любителів «русского мира» підписувалась на «Джокера», — пише «Цензор».

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За словами автора матеріалу, справжньою зіркою Роман Кравець був на медіапомийках зрадника Віктора Медведчука, в яких він особисто брав участь.

«На каналі кума путіна за три дні до норманської зустрічі невідомий заявляє, що має доступ до приватного листування Офісу президента. Також він без жодних доказів публікує у прямому ефірі листування з можновладцями, які тут же коментують (а отже, й легітимізують) їхні однопартійці. Ви уявляєте, який простір для зловживань відкриває подібний прецедент? І в чиїх руках цей інструмент?» — йдеться у матеріалі.

Окрім цього, за даними ЗМІ, під час повномасштабного вторгнення Кравець майже два місяці перебував у Херсоні, на той час окупованому російськими військами.

Це викликає серйозні запитання щодо його діяльності в цей період, пише «Цензор». За словами джерел видання, є висока імовірність, що Кравець був завербований російськими спецслужбами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Служба безпеки України викрила нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія.

Фото у заголовку: скрін з розслідування «Громадського»

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