Адмін телеграм-каналу «Джокер» шантажує бізнес і вимагає гроші: Борислав Береза оприлюднив фото

Політик та громадський діяч Борислав Береза оприлюднив фотографії, на яких, за його інформацією, начебто адміністратор телеграм-каналу «Джокер» Роман Кравець вимагає гроші. Зокрема, Береза стверджує, що схема Кравця полягає в публікуванні дискредитуючих матеріалів, а потім вимаганні значних сум за припинення атак.

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«Бачимо, як канал починає лити бруд про компанію чи бізнесмена, а потім приходить і нахабно пропонує „припинити це“. На його думку — недорого, всього за $ 150 тисяч», — написав Береза у своєму блозі на «Цензорі».

За словами політика, серед компаній, які постраждали від атак каналу «Джокер», є такі великі бренди, як «Епіцентр», Comfy, «Нова Пошта», Uklon, Fondy, Cosmolot, «Цитрус», «Стилус», «Техно Їжак», «Монобанк» та інші.

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«А ось прайси Джокера, від яких паморочиться голова, і вже не дивно, звідки таке лакшері-життя у 29-річного хлопця з Херсону.

Припинення дискредитації — від $ 489 000,

Видалення матеріалів — від $ 336 000», — пише Береза.

За його словами, «не дивно, що лише за пару років Кравець зміг придбати автопарк вартістю 8 млн грн та хизується розкішним життям».

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«Не кожен зможе відвідати під час війни змагання Олександра Усика за кордоном, їздити на преміум-авто та мати охорону на „прадіках“», — зазначає Береза.

Нагадаємо, раніше журналісти «Громадського» показали лакшері-життя Романа Кравця. За даними розслідувачів, Кравець живе в розкішній квартирі в одному з найпрестижніших житлових комплексів, купує елітні авто, пересувається з охороною і регулярно виїжджає за кордон навіть під час війни. Джерела доходів він, звісно, не пояснив.

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На момент розслідування Кравець перебував у Нідерландах, де чекав, поки скандал затихне.

«Офісне телеграм-непорозуміння полежало у канаві після нокауту від „Громадського“ і знов захотіло їсти. Або його куратори натякнули, що без грошей кохання не буде. І знов канал шантажує, залякує та вимагає гроші», — написав Береза.

Політика турбує те, що правоохоронні органи ігнорують діяльність Кравця.

«Для мене очевидно: один дзвінок з Банкової, і цей треш зникне назавжди. Але не зникає, і тому в мене питання до Банкової — хлопці, так вам заносять все ж, чи як? Ви так себе не поважаєте, що досі є дахом цього непорозуміння? Не наскирдували ще?» — запитує Береза.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експрокурор-втікач Кирило Яковець з ГО «Нон-Стоп», якого журналісти-розслідувачі нещодавно викрили у вимаганні та публікації замовного матеріалу, намагається через суд змусити Бюро економічної безпеки відкрити кримінальну справу проти мера Києва Віталія Кличка.

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