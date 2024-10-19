Ворог вночі атакував Київщину та низку інших регіонів України: що відомо про наслідки атак

В ніч на 19 жовтня російські загарбники знову намагалися вразити Київ дронами. Сили ППО збили усі БпЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також є постраждала.

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Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що сьогодні вночі повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі дрони росіян, які загрожували столиці. Однак на цей раз не обійшлося без потерпілих.

Зокрема, внаслідок нічної атаки рф на Київ у Дніпровському районі було пошкоджено фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

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«У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону», — поточнив мер Віталій Кличко.

Крім того, у Дарницькому районі уламками було пошкоджено припарковані авто. Проте на щастя без потерпілих.

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«Наполегливо прошу всіх киян дослухатися до сигналів оповіщення повітряної тривоги і у разі небезпеки завжди користуватися укриттями. Бережіть себе», — наголосив Попко в кінці допису.

Зазначимо, що на момент публікації новини зранку у Києві знову оголосили тривогу і вона досі триває. У КМВА повідомили, що вона пов'язана із ракетною небезпекою.

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Окрім Київщини від агресивних дій рф потерпали також Дніпропетровщина і Запоріжжя.

Так Нікопольщина за день пережила 10 обстрілів — і артилерією, і дронами-камікадзе.

«Били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджені приватний будинок, гараж і господарська споруда», — повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, додавши втім, що загиблих і постраждалих немає.

Наслідки обстрілів на Нікопольщині

У Запорізькій області впродовж доби зафіксовано 243 удари ворога по 7 населених пунктах, зокрема:

124 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне;

9 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку та Малинівку;

110 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Наслідки обстрілів 18 жовтня

«Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, що військові експерти спрогнозували спроби росіян захопити безпосередньо обласний центр регіону — місто Запоріжжя.

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