Відео «Асгарду» поширене задля того, щоб зробити токсичним ім’я автора системи «Очі» Олександра Дмітрієва («Тихохода») і завадити впровадженню цієї системи у війську. Це конкурентна боротьба за впровадження технічних рішень в ЗСУ, яка вже набула рис внутрішньої війни. Про це йдеться в матеріалі «Хто такий Олександр „Тихоход“ і навіщо скандалом б'ють по проєкту „Очі“ в ЗСУ» на «24 каналі».

ВІДЕО ДНЯ

«Скандал з „Асгардом“ став лише приводом для втілення давнього плану ліквідувати систему спостереження за фронтом „Очі“, що була безкоштовно передана військовим, а під час її створення не використовувались державні кошти. Конкуренція технічних рішень всередині Сил оборони набула загрозливого характеру для самої ж оборони. Одна справа, коли змагаються ідеями, інша — коли до боротьби залучають медійний та політичний інструментарій та пробують блокувати систему глобального спостереження в той час, коли вона використовується під час ведення боїв і є джерелом критично важливої оперативної інформації. А оскільки тема є дотичною до критичної військової сфери — за розвитком подій стежать в російській федерації», — пише журналіст.

В статті зазначається, що не випадково частина блогерів, коментуючи відео «Асгарду», почали порівнювати систему «ОЧІ» та її конкурента — більш пізню систему «Вежа» («VEZHA»).

«Стосовно програмного рішення „Вежа“ (Vezha): воно з’явилося значно пізніше і практично копіює функціонал системи „Очі“. За інформацією джерела, група військовослужбовців, отримавши доступ до системи „Очі“, створили „Вежу“ та оформили її як службовий твір. Вона є модулєм іншого проєкту — „Delta“, який розроблявся волонтерами на грантові кошти з 2016 року, але все ніяк не зміг запуститися. За словами співрозмовника в ЗСУ, „Вежа“ є штучним конкурентом „Очей“, але досі перебуває в стані розробки і постійно тягне кошти, як державні, так і грантові. Більш того, виявилося, що „Delta“, при загалом схвальних відгуках, вразлива до зламу», — йдеться у статті.

РЕКЛАМА

При цьому розробники «Вежі» і зацікавлені особи вважають, що система «Очі», яка вже є на службі, є прямим конкурентом їхньому продукту і перешкодою для впровадження. Крім того, після визнання системи «Очі» офіційною системою ЗСУ розробники «Вежі» втратять фінансування.



«ОЧІ» визнана офіційною системою ЗСУ і стане обов’язковою для всіх підрозділів, усі інші проєкти можуть втратити фінансування. В тому числі і грантові кошти. І постануть питання навіщо та за чиїм замовленням робились дублікати та витрачалися державні та спонсорські кошти, коли був безкоштовно переданий продукт? Через це і почалася ця «війна» всередині. Саме тому найбільше включилися в скандал представники грантових організацій", — цитує автор статті співрозмовника з ЗСУ.

Таким чином, скандал з відео «Асгарду» — це не інформаційна кампанія проти «Тихохода», а привід зробити ім’я автора системи «Очі» токсичним і розкрутити кампанію проти цієї важливої системи та реальних спроможностей ЗСУ, вважає джерело видання в Сухопутних військах.

РЕКЛАМА

Як повідомлялося, підрозділ «Асгард» опублікував у соцмережах змонтоване відео зі звинуваченнями на адресу Олександра «Тихохода» Дмітрієва — радника командувача Сухопутних військ. Йому дорікали за нецензурні висловлювання та начебто непричетність до ЗСУ. Командування Сухопутних військ заявило, що проведе розслідування. І попросило на час перевірки утриматись від оцінок, оскільки інформація у відео неповна і може бути невірною.

Олександр «Тихоход» Дмітрієв — киянин, учасник Революції гідності, організатор та координатор Громадської варти Оболоні та громадської ініціативи «Авто сотня». На початку широкомасштабного російського вторгнення він став ініціатором підриву дамби в Козаровичах, внаслідок чого наступ окупантів на Київ захлинувся. Також Дмітрієв у 2022 році виступив автором і координатором створення системи «Очі».

РЕКЛАМА

Фото: Інтерфакс-Україна

35

Читайте нас у Facebook