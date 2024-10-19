Окупанти зруйнували пожежну частину у Шостці: постраждали рятувальники

Під час обстрілу Шостки в ніч на суботу, 19 жовтня, російські загарбники поцілили в приміщення пожежної частини. .

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Будівлю частково зруйновано. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

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Втім, внаслідок ворожого обстрілу вісім рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували.

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Зокрема пошкоджень зазнали навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, що в ніч на суботу, 19 жовтня росіяни вдарили КАБами та дронами по Сумській області. Пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури. Повідомлялося про сімох постраждалих внаслідок атаки.

ПІсля атаки у частині Сумської області запровадили графіки аварійних відключень світла. Також окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівської області. Крім того, ворог намагався атакувати дронами Київ. В одному з районів упали уламки, місцева влада заявила про одну постраждалу жінку.

Фото ДСНС

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