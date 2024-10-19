Обійшлося без загоряння: в КМВА уточнили наслідки атаки росії на Київ (фото)

В ніч на суботу, 19 жовтня, росіяни намагались атакувати Київ дронами. Зокрема, окрім спотворених авто, в Дарницькому районі є і інші пошкодження.

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Про це написав у Facebook в.о. голови Дарницької районної адміністрації Микола Калашник.

«Надійшли нові повідомлення щодо завданої шкоди у нашому районі за результатами сьогоднішньої нічної атаки країною-терористом», — розповів він.

За словами Калашника, окрім пошкодженних автомобілів, спотворено фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї із квартир, дах будівлі закладу громадського харчування у різних мікрорайонах.

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Уламок збитого БПЛА зачепив фасад багатоповерхівки

Уламки з пошкодженої стіни

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Пошкоджена автівка

«Обійшлося без загоряння та постраждалих. На місцях працюють слідчо-оперативні групи. У разі виявлення додаткових ознак завданої шкоди, треба звертатись на спецлінію поліції 102», — зазначив він.

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Нагадаємо, що в ніч на 19 жовтня тривогу через російські атаки оголошували також в Одесі, яка зазнала ракетного удару ворога, а ще на Сумщині, де було атаковано об'єкт інфраструктури та енергетики.

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