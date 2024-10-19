Ворог вночі атакував Шостку: семеро поранених, пошкоджені об’єкти енергетики та інфраструктури

У ніч проти 19 жовтня росія атакувала Шостку Сумської області. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, семеро поранених, є відключення світла.

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Про це повідомили у Сумській ОВА.

«В ніч з 18 на 19 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та «Шахеди» — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки, попередньо, поранення отримали семеро людей.

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«Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів громади. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби», — зазначили в ОВА.

Водночас електропостачання вже частково відновлено, але роботи тривають.

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Зазначимо, що в ніч на 19 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які рф вкотре запустила по Україні. Зокрема, у Києві працювала ППО. Пізніше стало відомо, що російські загарбники знову намагалися атакувати Київ дронами. Сили ППО збили усі БПЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також є поранена. Зранку в Україні також оголосили тривогу через ракетну небезпеку. Вибухи лунали і в Черкасах.

Фото Офісу Генерального прокурора

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